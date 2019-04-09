Экс-мэра Владивостока признали виновным в коррупции

Тверской суд Москвы начал выносить обвинительный приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд установил: Пушкарев совершил незаконное получение денег в виде взятки в особо крупном размере», — объявил судья.

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Как отмечается, в ходе прений сторон гособвинитель просил назначить экс-главе Владивостока наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Владивостока Пушкарев надеется на дополнительное расследование его уголовного дела.

1 июня 2016 года мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб городскому бюджету на сумму более 800 млн руб. В рамках уголовного дела также были арестованы родной брат Пушкарева и директор муниципального предприятия Андрей Лушников.

Следствие обвиняет Игоря Пушкарева в нарушении закона при организации дорожных работ во Владивостоке, большая часть которых выпала на подготовку к саммиту АТЭС 2012 года. Однако, как уточняет сам Игорь Пушкарев в обращении к президенту, он выполнял государственную задачу.