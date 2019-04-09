Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Россия в седьмой раз обратилась в Интерпол с просьбой арестовать главу фонда Hermitage Capital Билла Браудера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обращение, с которым ознакомилось агентство.
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов. Интерпол отклонял все запросы.
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Финансист возглавляет кампанию, цель которой — привлечение российских чиновников к ответственности за смерть юриста Сергея Магнитского в 2009 году.
Ранее сообщалось, что Браудер заявил о предъявленном ему СК обвинении в убийстве Перепиличного.