Назван ущерб от коррупции в России за 2018 год

В поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос до 65,7 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это на 66% больше по сравнению с 2017 годом.

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«Увеличилось число выявленных деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей)», — говорится в докладе.

При этом, как он подчеркнул, работа по минимизации последствий коррупции стала эффективнее, так как удалось добиться добровольного возмещения ущерба на сумму в 46,5 млрд рублей по сравнению с 26,5 млрд в 2017 году.