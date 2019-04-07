Два мальчика пропали под Костромой

Два мальчика безвестно исчезли в Костромской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, в поселке Лесобаза два ребенка семи и восьми лет ушли гулять и не вернулись.

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В настоящий момент правоохранители вместе с местными жителями и волонтерами ищут мальчиков, ведется опрос свидетелей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

Ранее сообщалось, что на Кубани нашли пропавших в лесу детей.