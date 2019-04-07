Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для экскурсий

Белорусская сторона открыла установленную после аварии на Чернобыльской АЭС зону отчуждения, сообщает телеканал ОНТ.

По данным телеканала, состоялась первая экскурсия. Группа, состоящая из пяти человек, посетила зону. Туристы посмотрели дикую природу и узнали о жизни места.

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Отмечается, что в Белоруссии придумали два туристических маршрута. Они проходят по дорогам со свежим покрытием и в местах, где доза радиации не превышает допустимых норм.

По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудинова, за один день в зоне отчуждения турист получает меньше радиации, чем от перелета.

«Уровень радиации на некоторых участках зашкаливает и сегодня, превышая допустимые нормы в сотни и даже тысячи раз. Но такие места здесь под запретом, туда туристам не попасть», — добавил Кудинов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала сталкеров у Чернобыльской АЭС.