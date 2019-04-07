Названа причина распространения пожара на парковке в Москве

В МЧС рассказали, что стало причиной распространения пожара на парковке на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Москве Илью Денисова.

Денисов заявил, что на парковке не сработала система автоматического пожарного тушения.

Реклама

Также он отметил, что причину, почему система не сработала установят дознаватели в процессе разбора завалов.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на подземной парковке на севере Москвы увеличилась в десять раз.

Уточняется, что 300 человек были эвакуированы