Браконьера растоптал слон и съели львы
Слон насмерть затоптал браконьера в национальном парке в ЮАР, а потом его доели львы, пишет Daily Mail.
Отмечается, что группа людей незаконно пробралась в заповедник. Один мужчина пытался поймать носорога, но на него напал слон. Животное затопало мужчину прямо на глазах трех его друзей, которые, увидев это, убежали.
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Выжившие из группы рассказали о случившемся родным погибшего. Позже сотрудники заповедники стали искать мужчину, но нашли лишь череп и его штаны, сообщает издание.
Выяснилось, что погибшего доели голодные львы.
Известно, что трех друзей браконьера задержали. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию заповедника, отсутствии лицензии на огнестрельное оружие и боеприпасы, а также в нелегальной охоте.