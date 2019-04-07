Двух британцев задержали в Москве с наркотиками

В столице задержали двух британцев с неизвестным веществом, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.

Уточняется, что иностранцев задержала полиция в районе Чистых прудов.

Отмечается, что, когда британцы увидели полицию, то попытались выкинуть пакетики с неизвестным веществом.

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По данным источника, британцы оказались преподавателями английского языка в Москве.

В настоящее время изучается содержимое пакетиков, которые британцы попытались выбросить.

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