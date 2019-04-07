Двух британцев задержали в Москве с наркотиками
В столице задержали двух британцев с неизвестным веществом, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Уточняется, что иностранцев задержала полиция в районе Чистых прудов.
Отмечается, что, когда британцы увидели полицию, то попытались выкинуть пакетики с неизвестным веществом.
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По данным источника, британцы оказались преподавателями английского языка в Москве.
В настоящее время изучается содержимое пакетиков, которые британцы попытались выбросить.
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