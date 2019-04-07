Площадь возгорания на подземной парковке на севере Москвы увеличилась в десять раз

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Площадь возгорания на московской подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе увеличилась в десять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городского главка МЧС.

«Площадь пожара выросла до 500 кв. метров», — сказал собеседник агентства.

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Уточняется, что 300 человек были эвакуированы, на место возгорания прибыл начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на 50 кв. м. парковки на Ленинградском шоссе.