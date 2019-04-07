Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 9.10, во Внуково задержано 11 рейсов. В аэропорте Домодедово задержано шесть рейсов и три отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали девять рейсов. Причины задержек пока неизвестны.

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Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +9°С.