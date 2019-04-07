Пожар произошел у мемориала гибели Юрия Гагарина
Во Владимирской области пожар произошел у здания гостиницы при мемориале на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Уточняется, что пожар произошел вечером шестого апреля.
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По последним данным, возгорание уже ликвидировали. В тушении участвовали 11 спасателей.
«Погибших и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.
Также отметили, что здание, в котором начался пожар, не являлось музеем.
В настоящее время причина возгорания пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что развлекательный комплекс загорелся в Подмосковье.