Пожар произошел у мемориала гибели Юрия Гагарина

Во Владимирской области пожар произошел у здания гостиницы при мемориале на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Уточняется, что пожар произошел вечером шестого апреля.

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По последним данным, возгорание уже ликвидировали. В тушении участвовали 11 спасателей.

«Погибших и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

Также отметили, что здание, в котором начался пожар, не являлось музеем.

В настоящее время причина возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что развлекательный комплекс загорелся в Подмосковье.