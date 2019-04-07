Пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В Свердловской области пьяная женщина сбила четырех человек, а после вернулась и проехалась по ним. Об этом сообщают «Ура.ру» со ссылкой на заявление в региональном управлении ГИБДД.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали две девушки и два парня. Девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

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По информации ведомства, на записях с камер видеонаблюдения видно, как женщина выехала на встречную полосу и сбила четырех человек. Через шесть минут она вернулась и проехалась по ним.

Позже полицейские задержали женщину, был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что автомобилистка сбила коляску с ребенком.