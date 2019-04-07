Православные христиане встречают Благовещение

Православные христиане в воскресенье, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщает РИА «Новости».

Благовещение - один из 12-ти главных христианских праздников, олицетворяет событие, когда Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей благую весть о том, что она, будучи девой, от Духа Святого родит Иисуса Христа.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе и выпустит в небо белых голубей, так как голубь является символом Святого Духа.

2 марта православные в России отметили Вселенскую родительскую субботу.

Также сообщалось, что более 2,4 млн россиян приняли участие в праздновании Крещения.