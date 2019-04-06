В московской гостинице убили девушку

В гостинице на северо-западе Москвы была убита девушка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК России.

Как отмечается, тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено в номере гостиницы на улице Митинская. Там же находился молодой человек. По предварительным данным, он пытался покончить жизнь самоубийством.

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«Со слов сотрудников гостиницы, парень снял номер в указанной гостинице», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что молодой человек был госпитализирован. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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