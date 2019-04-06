Секретом успеха в любви поделились супруги, прожившие в браке 82 года

Пара, которая состоит в браке уже 82 года, поделилась секретом их долгого счастья, передает WSOC-TV .

Как отмечается, мистеру Уильмсу сейчас 103 года, а его жене — 100.

«У нас нет здесь никакого секрета, просто будьте добры друг к другу», — отметили супруги.

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По словам их внучки, они любят друг друга, много общаются, вместе работают, и являются лучшими друзьями.

Они прошли вместе войны, финансовый кризис и прочие трудности, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американская пара умерла в один день после 56 лет брака.