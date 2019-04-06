Прах правозащитницы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Урну с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, передает ТАСС.

На захоронении присутствовали около 30 человек — родные и близкие правозащитницы, в том числе ее сын Михаил Алексеев.

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На этом же кладбище захоронены ее мать Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

Ранее сообщалось, что прах российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая скончалась 8 декабря 2018 года, будет захоронен 6 апреля в Вашингтоне.