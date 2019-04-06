Собака Ляшко поймала контрабандистку

На украинско-польской границе ротвейлер Олега Ляшко по кличке Дайвер задержал контрабандистку из Турции, передает УНИАН.

Дайвера два года назад родила собака Ляшко – Лизка.

Тогда депутат решил отдать одного из восьми щенков кинологическому центру в Великих Мостах на Львовщине и Дайвер стал работать в Государственной пограничной службе.

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«Мои собаки, как и я сам, кого хочешь загрызут за Украину!» – рассказал сам Ляшко.

Отмечается, что у Олега Ляшко дома 10 собак.