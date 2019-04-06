Не брать в руки голодных ежей посоветовали москвичам

В Московском регионе после зимней спячки просыпаются ежи, передает агентство «Москва».

Зоолог, профессор биологического факультета МГУ им. М.Ломоносова Ирина Бёме рассказала, что животные проснулись голодными и их лучше не брать в руки.

Она предупредила, что ежи могут укусить и передать бешенство.

Реклама

«Ежи агрессивны после зимней спячки, потому что они только проснулись и голодные. Просто не надо к ним приставать и брать в руки — это всегда неполезно», - пояснила Бёме.

В то же время зоолог отметила, что сами ежи за людьми «кусаться не побегут».

Ранее ядовитые змеи проснулись в Подмосковье.