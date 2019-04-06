Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ, заявили в Раде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/379/12087379/RIAN_3160415.HR-pic905-895x505-46798.jpg">

Глава фракции «Оппозиционный блок» Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера парламента Андрея Порубия при принятии закона о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он написал на фейсбуке.

Политик подчеркнул, что это знаковое событие в новейшей истории государства.

Реклама

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки», — написал Новинский.

Депутат добавил, что УПЦ пытались переименовать в «Русскую церковь в Украине», не учитывая «ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви».

Ранее сообщалось, что в УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви».