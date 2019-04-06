Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ, заявили в Раде
Глава фракции «Оппозиционный блок» Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера парламента Андрея Порубия при принятии закона о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он написал на фейсбуке.
Политик подчеркнул, что это знаковое событие в новейшей истории государства.
«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки», — написал Новинский.
Депутат добавил, что УПЦ пытались переименовать в «Русскую церковь в Украине», не учитывая «ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви».
Ранее сообщалось, что в УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви».