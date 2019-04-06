Челябинский волк покусал ребенка

В Челябинске в контактном зоопарке волк покусал ребенка. Об этом сообщает ФАН.

По словам очевидцев, ребенок захотел погладить животное, однако хищник вцепился ему в ногу.

Как отмечается, хозяин волка часто выгуливает животное в этом районе и нередко привязывает его к дереву.

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Уточняется, что жители Челябинска потребовали, чтобы власти города запретили выгуливать волков в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Томске домашние собаки насмерть загрызли месячную девочку.