«Би-би-си» обвинили в гендерной дискриминации

Бывшая ведущая одной из передач на британском телеканале «Би-би-си» Фиона Брюс заявила, что она подверглась гендерной дискриминации. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, она попросила своего начальника повысить ей заработную плату. Однако он отказался, ссылаясь на то, что у нее есть партнер, и она может положиться на него.

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«Что делает твой парень? Вы живете с ним, не так ли? Разве он не платит за большинство вещей?» — процитировала Брюс своего начальника.

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