Украина пообещала отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна вскоре отменит поезда, следующие из Киева и Львова в столицу России. Об этом он рассказал УНН.

По словам министра, эти поезда перестанут ходить в Москву в ближайшие несколько лет.

Он подчеркнул, что это направление все равно «умирало само по себе». Он рассказал, что на Украине зафиксировано падение рынка пассажирских перевозок.

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«В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении», — добавил Омелян.

Министр считает, что украинцы стали понимать, что в Евросоюзе они могут заработать гораздо больше денег.

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