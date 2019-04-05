Россиянина оштрафовали на €4300 за попытку дать латвийскому пограничнику взятку

В Латвии россиянина оштрафовали на €4300 за попытку передать взятку пограничнику в размере €20. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Россиянин въехал в Латвию на грузовике с прицепом без знака пройденного техосмотра. Пограничники остановили машину и рассказали об этом водителю, заявив, что они составят протокол о запрете пересекать границу на этой машине. Тогда россиянин попытался дать им взятку в размере €20, уточняет Петерсоне.

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Как отмечается, что за это его оштрафовали на €4300.

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