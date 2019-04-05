Невысокая пациентка психбольницы пробралась в самолет без билета

Сбежавшая из психбольницы Уфы женщина смогла пробраться в самолет благодаря маленькому росту, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что женщина готовилась к полету несколько дней.

Источник подтвердил, что 65-летняя женщина была пациенткой психбольницы и недавно сбежала из клиники.

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«Просмотрев кадры за несколько дней выяснилось, что она пыталась пройти первый досмотр, но была выведена за пределы здания. Потом она снова появилась и долго наблюдала, как пассажиры проходят досмотр. А 3 апреля ей удалось это проделать», — рассказал источник.

По его словам, женщина оказалась очень маленького роста и могла быть не замечена сотрудниками авиакомпании.

В настоящее время женщина находится в психоневрологическом диспансере в селе Базелеевка под Уфой.