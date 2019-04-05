Стюардессы авиакомпании Delta пожаловались на сыпь из-за новой формы одежды

Стюардессы Delta Air Lines заявили, что из-за новой формы, введенной авиакомпанией, у них появилась на коже сыпь, одышка и даже стали выпадать волосы, пишет The Guardian.

По словам работниц компании, введенная форма пурпурного цвета вызывает у них кожные высыпания, одышку и выпадение волос. Они рассказали об этом начальству и теперь боятся мести за жалобу.

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«Я сразу заметила это после того, как надела форму. У меня появилась одышка, хотя я бегаю всю свою жизнь», — сказала стюардесса.

Другая работница отметила, что у нее не сыпь, а будто «химические ожоги» из-за формы.

«Они [ожоги] не уходят неделями... Мне даже пришлось принимать антибиотик», — добавила другая стюардесса.

В Delta подчеркнули, что занялись этим вопросом и будут решать возникшую проблему.