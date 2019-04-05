Ethiopian Airlines последней поднимет в воздух Boeing 737 MAX после проверок

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Авиакомпания Ethiopian Airlines станет последним перевозчиком, который выпустит самолеты Boeing 737 MAX 8 после всех проверок на безопасность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регионального менеджера компании в России Йитбарека Нема.

По его словам, сначала необходимо получить одобрение организаций по безопасности.

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«Мы будем последними, кто поднимет этот самолет в воздух», — отметил Нема.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали новую версию крушения Boeing в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.