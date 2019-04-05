Мужчина с ножом набросился на пристава в московском суде

В Тверском суде Москвы мужчина с ножом набросился на пристава, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что несколько мужчин ждали рассмотрения дела у зала судебного заседания, вели себя шумно и агрессивно.

«Судебный пристав, дежуривший на этаже, неоднократно делал им замечания..., однако на требования пристава граждане реагировали агрессивно», — сообщили в суде.

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Сообщается, что приставы вывели нарушителей, а самого агрессивного доставили в комнату приставов, сняли наручники, после чего он «выхватил из кармана нож, но находящийся рядом пристав перехватил его руку и обезоружил».

Дебошира отправили в полицию.