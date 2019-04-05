На адвоката Вышинского завели дело

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Генеральная прокуратура Украины завела дело на адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы задержанного российского журналиста Андрея Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что его заподозрили в незаконной приватизации жилого дома, а также территории заповедника в Киеве.

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Доманский заверил, что это дело было возбуждено из-за того, что обвинители «по сути ассоциируют меня с моим клиентом, юридическим лицом, чьи интересы я представлял».

Мера пресечения юристу будет объявлена 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Вышинскому вручили обвинительный акт.