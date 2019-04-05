Семья случайно выкинула миллионы рублей в мусор и перерыла 12 тонн отходов

В Тюмени семье случайно выбросила в мусор крупную сумму денег, передает портал «Наш город».

Как рассказал начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая рассказала, что они случайно выкинули в мусор пакет с деньгами

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Отмечается, что тюменцы продали квартиру и хранили несколько миллионов в пакете, который случайно выкинули в контейнер.

Чтобы найти деньги им пришлось перерыть 12 тонн мусора.

В итоге пропавшие миллионы были найдены.