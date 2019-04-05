В Минздраве захотели наказывать за призывы к отказам от прививок

Первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила, что готовится пакет законопроектов, предусматривающий запрет на распространение призывов к отказам от прививок. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, к ответственности также будут привлекаться те, кто публикуют подобные обращения.

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Она добавила, что через СМИ и интернет распространяется много необъективной информации относительно вакцинации. Это, в свою очередь, способствует тому, что мероприятия по иммунопрофилактике являются малоэффективными, уточнила Яковлева.

Как заявила замглавы Минздрава, под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».

Ранее сообщалось, что Facebook запретит рекламу от антипрививочников.