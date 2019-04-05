Здание барнаульского планетария отдали РПЦ
Барнаульская мэрия официально передала Русской православной церкви (РПЦ) здание Кресто-Воздвиженской церкви, в которой располагается планетарий. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мэр Барнаула Сергей Дугин отметил, что планетарий покинет здание церкви через два года.
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Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (Сергей Иванников) посчитал, что передать здание РПЦ помог «принцип христианского миролюбия», не уточнив, как он применялся.
Ранее глава комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин заявил, что переговоры о передаче Исаакиевского собора РПЦ продолжаются.