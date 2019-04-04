Памятник советским воинам взяли под охрану в Австрии

Официальный представитель МВД Австрии Кристоф Пельцль заявил, что власти Вены приняли решение установить в городе две камеры наблюдения за памятником советским воинам на площади Шварценбергплац. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, памятник неоднократно становился объектом актов вандализма, несмотря на работу патрульной службы венской полиции.

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В результате, органам безопасности разрешили идентифицировать лица с помощью видеозаписывающих устройств для предотвращения опасных нападений на монумент. Австрия несет ответственность за сохранность памятника, уточнил Пельцль.

Он добавил, что камеры начнут работать в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что в Риге двух солдат ВС США оштрафовали за осквернение памятника Свободы.