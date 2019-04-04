Разрушено здание в результате пожара на заводе в Нижегородской области

Пожар на заводе «Кристалл» в Нижегородской области, охвативший площадь в 180 кв. метров, полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в результате пожара на заводе произошел взрыв и возгорание сухой растительности недалеко от здания на площади 150 кв. метров.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что пожар ликвидировали в 17.20 мск.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на заводе в Нижегородской области, разрушен цех.