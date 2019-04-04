В Литве требуют добиться признания советских репрессий геноцидом на уровне ЕС

Представители оппозиционной парламентской консервативной партии в Литве Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис заявили, что республика должна добиться признания советских репрессий геноцидом на уровне ЕС. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на канцелярию парламента.

Как отмечается, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станиславаса Дрелингаса, которого осудили в Литве. Его действия, совершенные в 1956 году, приравняли к «геноциду».

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Члены оппозиционной консервативной партии в Литве заявили, что ЕСПЧ «создал прецедент и впервые советские репрессии были приравнены к геноциду».

Уточняется, что консерваторы обратились к президенту страны Дале Грибаускайте и премьер-министру Саулюсу Сквернялису с просьбой провести соответствующую оценку «преступлений коммунистов» на уровне ЕС.