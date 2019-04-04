Аквариум треснул в ТЦ «Океания»

Источник в экстренных службах Москвы подтвердил информацию о протечке аквариума в торгово-развлекательном центре «Океания». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в соцсетях появилось видеозапись, на которой видно, что в ТЦ образовалось отверстие в аквариуме, из которого под большим напором бьет струя воды.

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«В аквариуме образовалась незначительная трещина, вода стекает струйкой вниз по стеклу», — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Ранее сообщалось о «минировании» Казанского вокзала. Впоследствии эти данные не подтвердились.