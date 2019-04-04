За подготовку диверсий в Крыму обвиняемых приговорили к 14 годам колонии

Городской суд Севастополя вынес решение по делу Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, которых обвиняли в осуществлении подготовки диверсий на территории Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, ФСБ задержала мужчин в ноябре 2016 года. Они действовали по поручению главного управления разведки украинского минобороны и должны были устроить взрывы на инфраструктурных объектах.

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«Обвиняемые (Дудка и Бессарабов) приговорены к 14 годам лишения свободы», — заявили в суде.

Уточняется, что также каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Их адвокаты заявили, что намерены обжаловать приговор.

Ранее в Крыму украинца приговорили к восьми годам колонии за подготовку диверсий.