Обыски идут в якутском Минздраве

В здании Министерства здравоохранения Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра проводятся обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в якутских правоохранительных органах.

Источник подчеркнул, что следственные действия не имеют отношения к делу о картельном сговоре фармацевтических предприятий республики, ущерб от которого оценивается в 3 млрд руб.

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Других подробностей об обысках в настоящий момент нет.

В прошлом году «Газета.Ru» подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска.