Жилой дом загорелся в центре Москвы

В результате пожара в Басманном районе столицы пострадали два человека, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

Отмечается, что сообщение о пожаре в квартире в доме по адресу ул. Бакунинская, д. 58, стр. 1 поступило в экстренные службы в 1.22.

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«К сожалению, пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе.

Также представители МЧС добавили, что в ходе тушения пожара был спасен один человек.

В настоящее время возгорание ликвидировано, его площадь составляла 42,5 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек.