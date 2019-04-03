В России решили не вводить ограничение по габаритам для бесплатной ручной клади

В Минтрансе отказались от идеи ограничения предельных габаритов ручной клади при авиаперевозках, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.

По словам Юрчика, новых ограничений по ручной клади не будет, потому что «это практически технологически невозможно». Поэтому сохранятся старые установки.

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Однако, он добавил, что авиакомпании могут и сами регулировать нормы провоза вещей пассажиров.

«Думаю, мы будем просто очень внимательно следить, чтобы отдельные перевозчики не злоупотребляли нашим добрым к ним отношением», — добавил Юрчик.

Ранее сообщалось, что Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади, так как такие нормы соответствуют международной практике и рекомендациям международной ассоциации воздушного транспорта, в которой состоит большинство российских перевозчиков.