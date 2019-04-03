Источник: задержан подозреваемый в сборе денег для ИГ в Москве

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для отправки в Сирию боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, человека подозревают в действиях в поддержку ИГ. Мужчина отправлял деньги боевикам в Сирию, а те покупали на них оружие и боеприпасы.

Реклама

Отмечается, что против задержанного заведено уголовное дело. Он уже дает показания.

Ранее сообщалось, что в Югре задержали еще одного террориста.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.