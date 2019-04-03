Мадуро объявил о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти республики восстановили водоснабжение и электроснабжение в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы постепенно восстановили водоснабжение и электроснабжение», — сказал Мадуро.

По его словам, властям Венесуэлы удалось восстановить электроснабжение, несмотря на «атаки».

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Он также поблагодарил работников и работниц страны за усилия по восстановлению водоснабжения.

Ранее сообщалось, что электричество отключили почти во всей Венесуэле.