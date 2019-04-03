Около полутора тысяч человек вывели из горящего ТЦ в Пензе

В Пензе из-за возгорания торгового центра срочно вывели около полутора тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Отмечается, что сигнал о пожаре ТЦ по ул. Московская поступил в 17.47 мск. Персонал срочно вывел всех находящихся в торговом центре.

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Выяснилось, что возгорание произошло на первом этаже на площади 30 кв. м.

По последним данным, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. Возгорание уже потушили.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Новоиерусалимском монастыре.