Около полутора тысяч человек вывели из горящего ТЦ в Пензе
В Пензе из-за возгорания торгового центра срочно вывели около полутора тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
Отмечается, что сигнал о пожаре ТЦ по ул. Московская поступил в 17.47 мск. Персонал срочно вывел всех находящихся в торговом центре.
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Выяснилось, что возгорание произошло на первом этаже на площади 30 кв. м.
По последним данным, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. Возгорание уже потушили.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в Новоиерусалимском монастыре.