Неизвестные похитили туриста в Уганде

На юго-западе Уганды неизвестные похитили туриста из США и местного жителя, пишет Daily Monitor.

По данным местной полиции, четыре человека остановили автомобиль на территории Национального парка королевы Елизаветы. Угрожая оружием, они заставили выйти американского туриста и его местного водителя, после чего неизвестные увели их с собой.

Реклама

По не подтвержденной информации, похитители потребовали за освобождение людей около $500 тыс.

В настоящее время сотрудники силовых структур пытаются отыскать похитителей и освободить пленников.

Ранее в Таиланде россиянин украл шашлык и прыгнул в море, чтобы поделиться с другом.