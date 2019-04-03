Машину с партией носков угнали неизвестные

На юго-востоке Москвы неизвестные угнали автомобиль с партией носков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

Как отмечается, водитель вез в торговый центр партию носков, когда злоумышленники спровоцировали ДТП. Преступники начали угрожать водителю предметом, похожим на нож, а после завладели машиной с носками.

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Вскоре полицейские обнаружили автомобиль, носков в котором уже не было.

На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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