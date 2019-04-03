Медведи проснулись в Москве

В Московском зоопарке из зимней спячки вышли два гималайский и бурый камчатский медведь. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Медведи спали на протяжении примерно четырех месяцев и похудели примерно на 20-25%. Сейчас вес каждого из гималайских медведей составляет приблизительно 250 килограммов, а бурая медведица весит почти 400 килограммов.

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«Медведи чувствуют себя хорошо, но все еще кажутся сонными. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, косолапым потребуется несколько недель», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Животных кормят виноградом, сухофруктами и мандаринами, вскоре в их рацион введут рыбу и мясо.

Ранее сурки в Московском зоопарке вышли из спячки.