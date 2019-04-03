Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам

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Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын, передает РИА «Новости».

Вместе с Кусто в страну приедут несколько ученых, среди которых Джефф Фостер, Кэти Фостер, Чарльз Виник и т.д.

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«Мы с нетерпением ждем приезда команды...», — отметил Лисицын.

Он также выразил надежду, что специалистам предоставят полный доступ к животным, чтобы они могли разработать план реабилитации.

Ранее стало известно, когда Кусто приедет к косаткам в «китовой тюрьме» в Приморье.