Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам
Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын, передает РИА «Новости».
Вместе с Кусто в страну приедут несколько ученых, среди которых Джефф Фостер, Кэти Фостер, Чарльз Виник и т.д.
Реклама
«Мы с нетерпением ждем приезда команды...», — отметил Лисицын.
Он также выразил надежду, что специалистам предоставят полный доступ к животным, чтобы они могли разработать план реабилитации.
Ранее стало известно, когда Кусто приедет к косаткам в «китовой тюрьме» в Приморье.