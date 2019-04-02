Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Семья девочки из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, переехала в собственный дом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, у семьи резко испортились отношения с односельчанами после того, как девочка написала письмо Путину.

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Как отмечается, на семью стали оказывать давление и обвинять в мошенничестве.

Ранее глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков заявил, что жители села Томсино не оказывали давления на семью 12-летней Таисии Перчиковой, которая написала письмо Путину.