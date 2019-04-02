Украина активно укрепляет границу с Россией

В МВД Украины проинформировали о начале укрепления границей с Россией, предусмотренного проектом «Стена». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, работы идут в Луганской области. Там устанавливают заграждения, устанавливают контроля и видеонаблюдения, прокладывают переходы и устраивают противотранспортные рвы.

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«Начались активные работы по обустройству российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

Ранее помощник председателя украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что с 1 марта возобновилось укрепление границы Украины с Россией.