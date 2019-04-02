Стали известны подробности о крушении самолета с россиянами в ФРГ

В институте судебной медицины во Франкфурте рассказали, что вскрытие тел жертв авиакатастрофы, в которой погибла совладелец S7, пройдет во вторник, 2 апреля, сообщает РИА «Новости».

«Да, но мы не предоставляем информации по данному делу, оно является частью следственных мероприятий», — заявили в институте.

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Также в Германию прибыли родственники погибших, полиция провела с ними беседу.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятной причиной крушения бизнес-джета Epic LT в Германии, который перевозил совладельцу российской авиакомпании S7 Наталию Филеву и ее отца, является ошибка пилота.