Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в Москве появляются южные виды.

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«Недавно спасатели пытались достать из системы вентиляции небоскреба летучую мышь. Это говорит о том, что мир вокруг нас меняется», — утверждает Кульбачевский.

Он также призвал москвичей не бояться гуляющих по городу лис.